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В РФ может появиться структура для фиксации преступлений ВСУ

Посол МИД Мирошник: в РФ планируют создать структуру для фиксации преступлений ВСУ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая документировала бы преступления ВСУ против гражданского населения и нарушения норм международного гуманитарного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«Сегодня такая структура крайне необходима на территории РФ и должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

Другим направлением работы в этой сфере стала разработка медиаконтента для информирования россиян и иностранцев. Позиция третьих стран должна строиться на объективных фактах, отмечает дипломат.

Мирошник добавил, что уже выпущена часть книг и буклетов, рассказывающих о преступлениях ВСУ. По его словам, медиапроекты же создаются вместе со СМИ, будет представлена информация от ведомств и правоохранительных органов.

До этого в МИД России рассказали, сколько детей пострадали от военных преступлений на Донбассе.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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