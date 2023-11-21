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В МИД раскрыли численность детей, которые страдают от боевых действий на Донбассе

МИД: более 130 тыс. детей страдают от преступных военных действий Киева

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RT

Более 130 тыс. детей страдают от преступных военных действий Киева. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«По данным российской парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 130 тысяч детей вдоль линии боевого соприкосновения прямо или косвенно страдают от последствий или хода военных действий», — заявил Мирошник на брифинге.

Речь в заявлении Мирошника идет о детях, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

До этого дипломат заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние недели устроили массовую «охоту» за мирными гражданами и гражданским транспортом России, используя ударные беспилотные летательные аппараты.

Он также рассказал, что Украина постоянно пытается атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар с помощью беспилотников. По словам Мирошника, в неделю число таких ударов составляет от 70 до 150.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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