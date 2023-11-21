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Ростовский губернатор назвал место уничтожения беспилотника ВСУ

Ростовский губернатор Голубев: БПЛА ВСУ был уничтожен в Каменском районе области

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Depositphotos

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в Каменском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Средства противоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена», — написал он.

По словам главы Ростовской области, последствия на земле в данный момент уточняются. Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

До этого Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Ростовской областью.

Также российское оборонное ведомство сообщало об утренней попытке летательного аппарата ВСУ атаковать Брянскую область. Факт инцидента подтвердил глава региона Александр Богомаз. По его словам, сбить дрон удалось средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительным данным, в результате несостоявшегося теракта никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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