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Аксенов рассказал, как завершить конфликт на Украине

Аксенов заявил, что конфликт на Украине завершит смена режима в Киеве

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт на Украине завершит смена режима в Киеве и военное поражение ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментирую десятилетнюю годовщину с начала Евромайдана в Киеве, Аксенов заявил, что не знает, сделали ли жители Украины какие-либо выводы по итогам государственного переворота. Аксенов также заявил, что мнение рядовых украинцев в данный момент для Киева не значит ничего.

«Думаю, что ждать каких-то проблесков здравого смысла не стоит. Разговаривать там не с кем и не о чем. Единственный путь — нанесение врагу военного поражения и смена режима. Другой позиции и других целей быть не может. Если мы, конечно, не хотим, чтобы все это затянулось на десятилетия, не хотим оставить такую огромную проблему нашим детям» , — заявил Аксенов.

До этого депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта между РФ и Украиной бесполезно и бессмысленно.

Ранее Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Россией.

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