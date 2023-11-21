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Украина снизила напор наступления на трех направлениях

Марочко: ВСУ сократили наступательные действия на трех направлениях

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины снизили интенсивность наступательных действий сразу на трех направлениях в зоне военной спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«За последние несколько суток на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлении отмечается снижение атак штурмовых подразделений ВСУ», — написал Марочко.

По его словам, основная причина сокращения наступательных действий — плохая погода. Среди других — снижение боевого потенциала, связанное с большими потерями, и общая усталость украинских войск.

Между тем киевские и западные военные стратегии всерьез опасаются того, что провалившееся контрнаступление окончательно завязнет и превратится в окопное противостояние с Россией. Как писало издание Der Standard, в настоящее время украинским политикам приходится убеждать Запад в том, что ВСУ еще могут добиться каких-то успехов на фронте.

Ранее в ВСУ заявили о критическом дефиците кадров.

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