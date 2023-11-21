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Марочко сообщил о проблемах с транспортом в ВСУ на Купянском направлении

Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами с логистикой под Купянском

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Телеграм-канал «Направленец по Украине»

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами с логистикой под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Подолы, Куриловка и Ковшаровка противник пытается нарастить силы и средства для сдерживания наших войск», — пояснил эксперт.

Он добавил, что на фронт ВСУ активно направляет личный состав и вооружение, однако командование украинской армии испытывает большие проблемы с логистикой, из-за чего передвижение подразделений замедляются. Проблемы связаны с тем, что большая часть переправ через реку Оскол уничтожены российскими ударами, а новые понтонные переправы, по выражению Марочко, «живут» не более суток, после чего также уничтожаются.

До этого подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Марочко заявил о проблемах ВСУ с состоянием поставляемой Западом техники.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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