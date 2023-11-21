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Российские дроны успешно уничтожили американские гаубицы в зоне СВО

HT: российские «Ланцеты» уничтожают поставленные ВСУ американские гаубицы M777

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Удары российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» успешно уничтожают американские гаубицы M777, поставленные украинским Вооруженным силам. Об этом пишет индийское издание Hindustan Times.

В статье указано, что российские военные продолжают наносить удары по западному оружию на Украине.

В опубликованном видеоролике говорится, что силы РФ также использовали беспилотники для удара по артиллерийскому орудию FH70, спрятанному в лесу. Снаряды сдетонировали.

Накануне газета «Известия» писала, что российская армия успешно применила в зоне СВО ударные дроны «Ланцет».

В середине ноября стало известно, что Россия оборудовала БПЛА нейросетью для распознавания техники ВСУ. Новинка позволяет дронам в автоматическом режиме идентифицировать украинскую боевую технику, в том числе натовского образца.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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