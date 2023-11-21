Минометы группировки ЦВО сорвали ротацию ВСУ под Красным Лиманом

Минометы группировки Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Как указали в Минобороны, работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным «Восход» круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения ВСУ.

Согласно сообщению МО РФ, расчет «Восход» создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

20 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 123 районах.

До этого стало известно, что группировка российских войск «Центр» отразила атаку штурмовиков батальона «Азов» (организация запрещена в России) южнее Кузьмина в Луганской народной республике (ЛНР).

19 ноября сообщалось, что российская армия впервые применила против украинских военных кассетные боеприпасы.

20 ноября стало известно, что российскими ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа на Краснолиманском направлении был уничтожен долговременный опорный пункт ВСУ.

Ранее на Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ.