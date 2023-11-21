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На Сахалине приговорили почти к трем годам колонии военного за отказ отправиться на СВО

Суд на Сахалине приговорил к колонии отказавшегося отправиться на СВО военного

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом был признал виновным военнослужащий, отказавшийся отправляться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

В судебном заседании было установлено, что военный отказался выполнять приказ об отбытии в зону СВО, который ранее ему был отдан командиром воинской части.

Судом было учтено в качестве отягчающих обстоятельств то, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ выполнять приказ, пытаясь найти среди них поддержку. Это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими.

В связи с этим суд назначил виновному наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий был взят под стражу в здании суда.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд заключил 74-летнюю пенсионерку в СИЗО после поджога военкомата.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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