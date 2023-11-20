Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона анонсировал новую военную помощь Украине

Шеф Пентагона Остин анонсировал новую военную помощь Украине на $100 миллионов

close
100%
Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 миллионов, передает РИА Новости.

«Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на $100 миллионов», — сказал он после переговоров с властями Украины.

Глава Пентагона уточнил, что в новый транш войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства.

14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время разблокирует восьмой транш военной помощи Киеву на €500 млн.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине заявил, что поддержка украинского государства со стороны альянса продолжится.

Ранее бывший генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий