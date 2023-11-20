Шеф Пентагона анонсировал новую военную помощь Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 миллионов, передает РИА Новости.

«Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на $100 миллионов», — сказал он после переговоров с властями Украины.

Глава Пентагона уточнил, что в новый транш войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства.

14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время разблокирует восьмой транш военной помощи Киеву на €500 млн.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине заявил, что поддержка украинского государства со стороны альянса продолжится.

Ранее бывший генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах.