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Финляндия начала возводить ограждение на границе с РФ в Лапландии

Финские военные возводят ограждение на границе с РФ в Лапландии

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Imago/Vesa Moilanen/Global Look Press

Военные Финляндии начали возводить ограждение на границе с Россией в Лапландии в пункте пропуска «Салла». Об этом сообщается в аккаунте погранотряда в сети X (бывший Twitter).

«В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», — говорится в сообщении.

КПП «Салла» является одним из работающих погранпунктов на границе Финляндии и России, через который принимают беженцев. Он работает с понедельника по воскресенье с 08:00 до 14:00 часов. Ни один пункт пропуска на российско-финской границе не работает круглосуточно.

Новость дополняется.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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