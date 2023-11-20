Запад требует от властей Украины активизировать мобилизацию в стране, чтобы восполнить большие потери на фронте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте», — сказано в сообщении ведомства.

Как заявили в пресс-бюро, согласно достоверным данным, которые есть у СВР, США ориентируют украинское руководство «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь», которые были у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе провального контрнаступления.

20 ноября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что в украинском парламенте собрались убрать отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.