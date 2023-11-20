Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, как украинским дронам удается долетать до Москвы

Военный эксперт Зеленков: Москву атакуют дроны, запущенные с территории России

close
100%
Shutterstock

Военный эксперт Михаил Зеленков в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что в подмосковном городе Электросталь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летящий в стороны Москвы. По его мнению, дроны, долетающие до российской столицы, запускаются не с территории Украины.

«Беспилотники сбивают с самого начала специальной военной операции, они постоянно атакуют как приграничные территории, так и территории в глубине России <…> Скорее всего, эти аппараты запускают не с территории Украины, а с наших территорий, потому что диверсионные группы работают, никуда от этого мы не денемся», — отметил Зеленков.

Еще одной причиной, по которой дроны могут залетать вглубь страны, продолжил эксперт, является материал, из которого изготавливаются БПЛА. Пластик и композиты, по его словам, сложнее обнаружить.

Министерство обороны РФ сообщало, что 19 ноября в 23:20 мск была пресечена попытка украинской стороны «совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит силами ПВО в городском округе Электросталь Московской области.

Ранее российские военные перехватили американский БПЛА в Запорожской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий