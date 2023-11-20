Военный эксперт объяснил, как украинским дронам удается долетать до Москвы

Военный эксперт Михаил Зеленков в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что в подмосковном городе Электросталь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летящий в стороны Москвы. По его мнению, дроны, долетающие до российской столицы, запускаются не с территории Украины.

«Беспилотники сбивают с самого начала специальной военной операции, они постоянно атакуют как приграничные территории, так и территории в глубине России <…> Скорее всего, эти аппараты запускают не с территории Украины, а с наших территорий, потому что диверсионные группы работают, никуда от этого мы не денемся», — отметил Зеленков.

Еще одной причиной, по которой дроны могут залетать вглубь страны, продолжил эксперт, является материал, из которого изготавливаются БПЛА. Пластик и композиты, по его словам, сложнее обнаружить.

Министерство обороны РФ сообщало, что 19 ноября в 23:20 мск была пресечена попытка украинской стороны «совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит силами ПВО в городском округе Электросталь Московской области.

Ранее российские военные перехватили американский БПЛА в Запорожской области.