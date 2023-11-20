Военный эксперт назвал цели применения ВС РФ кассетных боеприпасов РБК-500

Боевое применение кассетных бомб РБК-500 может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне специальной военной операции. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО Александр Артамонов. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, не будет использовать данные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению.

«РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», — рассказал Артамонов.

РБК-500 содержит менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личного состава противника, продолжил эксперт. Однако, по его словам, перед Вооруженными силами России и не стоит такой задачи, поскольку они по-прежнему придерживаются принципа гуманности ведения боевых действий.

Накануне в Telegram-каналах начала распространяться видеозапись, на которой демонстрируется применение кассетных боеприпасов по позициям украинской армии на фронте. На кадрах показано, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. На следующих кадрах, уже с другого ракурса, видно, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

По информации Telegram-канала «Воин DV», кассетные бомбы массой 500 кг были использованы российской армией на Южно-Донецком направлении в районе украинского села Старомайорское. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России раскрыли потери украинской армии на Херсонском направлении.