Украинские войска сократили использование тяжелой бронетехники на Ореховом направлении в связи с плохой погодой. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, непогода очень сильно сказывается на украинской армии.

«За выходные дни было две попытки Вооруженных сил Украины выдвинуться с тяжелой бронетехникой, однако она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении. Большая часть атак была с применением пехоты, легких и боевых бронированных машин для ее высадки», — сказал он.

Кроме того, отметил Рогов, из-за плохой погоды затруднено использование беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также применение ударных БПЛА и дронов-камикадзе.

«Сейчас в основной действует пехота, поэтому потери противника велики», — пояснил председатель движения.

Рогов добавил, что при этом украинские военнослужащие пользуются непогодой и перебрасывают подкрепления к линии боевого соприкосновения сначала железной дорогой в подконтрольную украинским властям часть Запорожской области, а затем автотранспортом на Ореховское направление.

15 ноября Владимир Рогов заявлял, что российские войска взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины под Пятихатками.

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