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Рогов сообщил, что украинские войска отказались от бронетехники на одном из направлений

Рогов: ВСУ отказались от бронетехники на Ореховском направлении из-за погоды

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Reuters

Украинские войска сократили использование тяжелой бронетехники на Ореховом направлении в связи с плохой погодой. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, непогода очень сильно сказывается на украинской армии.

«За выходные дни было две попытки Вооруженных сил Украины выдвинуться с тяжелой бронетехникой, однако она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении. Большая часть атак была с применением пехоты, легких и боевых бронированных машин для ее высадки», — сказал он.

Кроме того, отметил Рогов, из-за плохой погоды затруднено использование беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также применение ударных БПЛА и дронов-камикадзе.

«Сейчас в основной действует пехота, поэтому потери противника велики», — пояснил председатель движения.

Рогов добавил, что при этом украинские военнослужащие пользуются непогодой и перебрасывают подкрепления к линии боевого соприкосновения сначала железной дорогой в подконтрольную украинским властям часть Запорожской области, а затем автотранспортом на Ореховское направление.

15 ноября Владимир Рогов заявлял, что российские войска взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины под Пятихатками.

Ранее Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ.

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