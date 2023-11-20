В генштабе Израиля утвердили план нового этапа операции в секторе Газа

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующего этапа наземной операции, который начнется по завершении боевых действий на севере сектора Газа. Об этом в эфире неправительственной образовательной организации StandWithUs заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

По его словам, общая цель войны против радикального палестинского движения ХАМАС остается прежней — восстановление «безопасности для государства Израиль, уничтожения всей военной инфраструктуры ХАМАС» и его лидеров.

«Я не буду предвкушать события и сообщать, когда, где и что мы планируем сделать, однако цель операции остается прежней. И Армия обороны Израиля очень сфокусирована на том, чтобы сделать это», — сказал Конрикус.

В этот же день Конрикус заявлял, что ЦАХАЛ по завершении боевых действий на севере сектора Газа приступит к новому этапу наземной операции — уничтожению всей инфраструктуры ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.