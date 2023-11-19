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Движение ХАМАС спонтанно напало на музыкальный фестиваль в Израиле

Движение ХАМАС спонтанно напало на участников музыкального фестиваля в Израиле

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Yousef Masoud/AP

Военные движения ХАМАС спонтанно напали на участников фестиваля музыки «Нова», который проходил на юге Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильские службы безопасности.

По данным издания, боевики ХАМАС узнали о мероприятии при помощи беспилотников и дельтапланов, а после отправили на место проведения фестиваля дополнительные силы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства. По его словам, сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны управляться обновленной палестинской администрацией.

До этого стало известно, что момент атаки на контрольно-пропускной пункт в Иерусалиме попал на камеры очевидцев, спрятавшихся в автобусе. Издание информировало в этот день, что трое человек напали с оружием на КПП в туннеле к югу от Иерусалима. Нападавшие были нейтрализованы, однако от их рук пострадали четверо человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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