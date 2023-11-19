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Японские военные провели учения по защите отдаленных территорий

Силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий

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Akio Kon/AP

Силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий. Об этом сообщает телеканал TBS.

По информации телеканала, речь идет об отдаленном острове Токуносима. По сценарию, морские пехотинцы совершают высадку на побережье и вытеснить оттуда условного противника, после чего вернуть контроль над территориями.

На учениях присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида.

До этого в Японии стартовали совместные с Великобританией военные учения. Они получили название Vigilant Isles («Бдительные острова») и стали самыми крупными со времени вступления в силу договора о военном сотрудничестве между странами.

Тренировки войск пройдут в четырех префектурах Японии и продлятся до 26 ноября. В 2022 году в учениях принимали участие 80 солдат из Великобритании. В 2023 году их количество выросло.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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