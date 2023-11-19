Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собянин сообщил о сбитом украинском беспилотнике на подлете к столице

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский

close
100%
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом украинском беспилотнике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО  пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — пишет Собянин.

Богородский городской округ находится в северо-востоке Московской области, вокруг города Ногинск.

До этого украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина может нанести ответные удары по энергетической инфраструктуре России.

При этом Галущенко подчеркнул, что не является военнослужащим и не обсуждал такие атаки с американскими властями (министр входит в Совет национальной безопасности и обороны Украины).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий