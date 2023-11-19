Собянин сообщил о сбитом украинском беспилотнике на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом украинском беспилотнике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — пишет Собянин.

Богородский городской округ находится в северо-востоке Московской области, вокруг города Ногинск.

До этого украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина может нанести ответные удары по энергетической инфраструктуре России.

При этом Галущенко подчеркнул, что не является военнослужащим и не обсуждал такие атаки с американскими властями (министр входит в Совет национальной безопасности и обороны Украины).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.