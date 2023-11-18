ВСУ обстреляли Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел Брянской области. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что был обстрелян населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших в результате случившегося нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Новенькое в Суземском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

Также Богомаз сообщал, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку с помощью беспилотников по Брянской области. По его словам, четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.