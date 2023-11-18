В Белгородской области ранены два человека из-за атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух пострадавших при атаке дрона. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи», — сообщил чиновник.

По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения ног и были доставлены бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде.

До этого Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал Белгородскую область, сбросив взрывчатку на территорию дома.

«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, повреждения зафиксированы и у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он.

По данным Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

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