Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский генерал назвал внутреннюю угрозу для ВСУ

Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВСУ

close
100%
Администрация Президента Украины

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что хищения из военного бюджета Украины сильно повлияют на качество бойцов ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что из-за нехватки средств не все солдаты смогут получить зимнюю экипировку, что приведет к ухудшению их боеспособности.

«В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск», — заявил он.

До этого американский политический журнал Foreign Affairs написал, что Вооруженные силы Украины смогут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное заключение мира в будущем. По мнению авторов статьи, даже перейдя к оборонительной стратегии на поле боя, Украина могла бы продолжать применять оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским тыловым позициям. Таким образом Киев сможет увеличить издержки продолжения конфликта, полагают обозреватели.

Ранее российские войска с помощью листовок призвали бойцов ВСУ сдаться.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий