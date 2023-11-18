Украинский генерал назвал внутреннюю угрозу для ВСУ

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что хищения из военного бюджета Украины сильно повлияют на качество бойцов ВСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что из-за нехватки средств не все солдаты смогут получить зимнюю экипировку, что приведет к ухудшению их боеспособности.

«В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск», — заявил он.

До этого американский политический журнал Foreign Affairs написал, что Вооруженные силы Украины смогут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное заключение мира в будущем. По мнению авторов статьи, даже перейдя к оборонительной стратегии на поле боя, Украина могла бы продолжать применять оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским тыловым позициям. Таким образом Киев сможет увеличить издержки продолжения конфликта, полагают обозреватели.

Ранее российские войска с помощью листовок призвали бойцов ВСУ сдаться.