В Одесской области произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры

В Одесской области Украины произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание УНИАН в Telegram.

«В Одесском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Силы обороны Украины «Юг» сообщили, что повреждено административное здание и возник пожар, который уже локализовали. Ранения получил один сотрудник предприятия, он госпитализирован.

Также глава Запорожской военной областной администрации (подконтрольная Киеву — прим. ред.) Юрий Малашко сообщил, что на инфраструктурных объектах произошел пожар в результате ударов беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

10 ноября в Одесской области в течение суток произошло несколько взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.