В Херсонской облдуме ожидают провала ВСУ при попытке захватить левый берег Днепра

Попытки форсирования Днепра с захватом территории на его левом берегу со стороны Вооруженных сил Украины обречены на провал. Такое заявление сделал депутат Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев, сообщает РИА Новости.

«Попытки врага форсировать Днепр и захватить территории на левом берегу обречены на провал. (…) ВСУ несут большие потери в живой силе и военной технике», — сказал Ниметуллаев.

По его словам, и на Украине, и в западных странах крепнет понимание того, что победа в военном конфликте останется за Россией. Депутат также выразил мнение, что люди на Украине устали от режима, захватившего власть в Киеве.

15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале планов Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. По его словам, у украинской армии нет шансов выйти на оперативный простор, и планы украинского командования «полетели в тартарары».

17 ноября сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что Вооруженные силы Украины грабят подконтрольный им Херсон и жителей города. По его данным, в населенном пункте практически не осталось людей, лишь пожилые и маломобильные граждане. При этом у них нет воды, еды, медицинской и других видов помощи.

Ранее украинские власти ввели сухой закон в подконтрольной им части Херсонской области.