Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Брянской области

Минобороны России сообщило в Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом в регионе был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

11 ноября глава региона заявлял, что четыре дрона самолетного типа были ликвидированы над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны Минобороны России.

До этого российская артиллерия поразила пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и три миномета 120-го калибра ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.