Армия обороны Израиля перехватила ливанскую ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты, запущенной с территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса «земля — воздух», — указывается в публикации.

Как отметили в пресс-службе, ракета была выпущена со стороны Ливана в направлении израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В сообщении уточняется, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие ранее в северной части Израиля, включились из-за запущенных ракет-перехватчиков и потому не идентифицировали ракету.

Накануне Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по террористической ячейке в Ливане, которые планировали совершить пуск противотанковых ракет по израильской территории.

Перед этим бойцы ЦАХАЛ нанесли удар по лицам, которые пытались запустить противотанковые ракеты по Израилю с территории Ливана.

Ранее ХАМАС уничтожил в Газе более 200 единиц израильской военной техники.