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Российский полковник рассказал, как военные борются с украинскими морскими дронами

Полковник Матвийчук: ВС РФ борются с морскими дронами ВСУ с помощью сетей

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Кадр из видео CNN

Российские военные борются с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью подводных металлических сетей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, морские дроны обычно идут в полупогруженном состоянии, из-за чего их непросто заметить. Эти устройства преимущественно получают в виде запчастей и собирают под Одессой. Со временем такие дроны начали создавать угрозу.

По его словам, металлические сети не дают вражеским дронам атаковать российские корабли и инфраструктуру. Также сейчас есть устройства, которые выявляют беспилотники с помощью радиолокационного наблюдения и наблюдения с бортов кораблей.

«Другая проблема в том, что дроны пытаются запускать с бортов торговых судов, которые якобы выполняют гражданские задачи. Так что количество наблюдательных и разведывательных задач увеличилось», — заключил полковник.

До этого в России разработали упрощенную систему сбора данных о беспилотниках. Специалисты «Аэроскрипта» написали группу протоколов, которые позволяют подключать беспилотники к системе беспилотников «Небосвод» без внедрения в дроны дополнительных модулей вроде транспондеров.

Ранее в России разработали светильники нового поколения для школьников.

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