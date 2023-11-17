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В Смоленске сбили украинские беспилотники

Губернатор Анохин: в Смоленске сбили украинские беспилотники

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска и в Смоленском районе уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что вражескими устройствами оказались беспилотники самолетного типа.

По его словам, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников. Согласно сообщению МО РФ, беспилотники были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики (ДНР), а также Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

14 ноября сообщалось об атаке украинского беспилотника на недостроенный химический завод имени 50-летия СССР в поселке Сельцо Брянской области. По данным СМИ, дрон-камикадзе упал на крышу одного из цехов, пробив конструкцию в трех местах. Уточнялось, что взрывное устройство БПЛА не сработало и никто не пострадал.

Ранее в России разработали упрощенную систему сбора данных о беспилотниках.

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