В Смоленске сбили украинские беспилотники

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска и в Смоленском районе уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что вражескими устройствами оказались беспилотники самолетного типа.

По его словам, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников. Согласно сообщению МО РФ, беспилотники были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики (ДНР), а также Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

14 ноября сообщалось об атаке украинского беспилотника на недостроенный химический завод имени 50-летия СССР в поселке Сельцо Брянской области. По данным СМИ, дрон-камикадзе упал на крышу одного из цехов, пробив конструкцию в трех местах. Уточнялось, что взрывное устройство БПЛА не сработало и никто не пострадал.

Ранее в России разработали упрощенную систему сбора данных о беспилотниках.