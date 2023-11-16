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Пленный командир ВСУ рассказал о провале на левом берегу Днепра

Пленный командир ВСУ рассказал о больших потерях на левобережье Днепра

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Gleb Garanich/Reuters

Группа украинских морпехов неудачно выгрузилась на левый берег Днепра, понесла потери и в итоге попала в плен к российским военным. Об этом РИА Новости рассказал попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

По словам Сидоренко, командование поставило задачу переправиться через Днепр и закрепиться на левом фланге. Однако сразу перед выгрузкой группа попала под огонь российской артиллерии и минометов. Бойцы Вооруженных сил Украины попадали в воду, двое из них потеряли оружие.

Украинским морпехам удалось спрятаться в укрытии и дождаться утра. Затем к ним пришел связной, который отвел их в гараж. Здесь боевую задачу им поменяли, приказав соединиться с другой группой и закрепиться в лесу на двое суток, после чего их поменяют.

Однако в этот момент гараж попал под огонь российской артиллерии, было много потерь. Группа морпехов отказалась выполнять боевую задачу и в итоге оказалась в плену.

До этого стало известно, что пленный солдат ВСУ решил отказаться от предложения обмена, решив остаться жить в России. Боец раскритиковал свое командование и подчеркнул, что украинских военнослужащих «кинули как кусок мяса».

Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ у Авдеевки.

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