Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главный штаб ВМФ предложил к утилизации аварийную АПЛ «Нерпа»

ТАСС: Главкомат ВМФ предложил утилизовать аварийную АПЛ «Нерпа»

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Главный штаб ВМФ России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) «Нерпа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса.

«Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы», находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать», — заявил он.

До этого «Нерпа» находилась в лизинге в составе ВМС Индии и носила имя «Чакра-2». В апреле 2020 года на подводной лодке произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, после чего ее корпуса оказались повреждены. Позднее лодка вернулась из лизинга.

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. По информации Минобороны, головные части «Булавы» в назначенное время прибыли в заданный район.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий