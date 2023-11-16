Главный штаб ВМФ предложил к утилизации аварийную АПЛ «Нерпа»

Главный штаб ВМФ России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) «Нерпа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса.

«Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы», находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать», — заявил он.

До этого «Нерпа» находилась в лизинге в составе ВМС Индии и носила имя «Чакра-2». В апреле 2020 года на подводной лодке произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, после чего ее корпуса оказались повреждены. Позднее лодка вернулась из лизинга.

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