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Стало известно о поставке гранатометных выстрелов в Армению из Индии

IADN: Индия поставит Армении 150 тысяч гранатометных выстрелов

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Depositphotos

Индия поставит Армении 150 тысяч гранатометных выстрелов калибром 30 и 40 мм. Об этом сообщил портал Indian Aerospace Defence News (IADN) в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным агентства, поставкой займется компания Munitions India Limited. При этом два месяца назад та же компания поставила в Армению пять миллионов патронов калибра 7,62 мм.

В начале ноября индийские СМИ сообщали, что Армения подписала контракт с индийской компанией Zen Technologies и договорились на поставку антидроновой системы на сумму $41,5 млн. А в 2022 году Индия подписала соглашение о поставке в Армению реактивных систем залпового огня PINAKA, противотанковых и иных боеприпасов на сумму $250 млн.

В марте Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь для индийской продукции в Российскую Федерацию и страны Европы более коротким и быстрым.

Ранее Путин и Раиси обсудили плавное подключение Ирана к БРИКС.

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