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ПВО сбила украинские беспилотники у Крыма и в Брянской области

Силы ПВО России сбили два дрона над Брянской областью и три — над Черным морем

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать регионы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, в ночь на 16 ноября три БПЛА самолетного типа уничтожили над Черным морем неподалеку от Крыма, а еще два перехватили над территорией Брянской области.

До этого сообщалось об атаке украинского беспилотника на недостроенный Химический завод имени 50-летия СССР в поселке Сельцо Брянской области. По данным СМИ, дрон-камикадзе упал на крышу одного из цехов, пробив конструкцию в трех местах. Уточнялось, что взрывное устройство БПЛА не сработало и никто не пострадал.

В начале ноября стало известно о ракетной атаке ВСУ на Крым — 4 ноября ракеты сбили над судостроительным заводом в Керчи. Подробности об обстреле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Курскую область.

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