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Израиль призвал жителей южных районов Газы к немедленной эвакуации

Военные Израиля впервые призвали жителей южных районов Газы эвакуироваться

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Fatima Shbair/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала боевых действий призвала жителей южных районов сектора Газа покинуть свои дома и немедленно эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильских войск.

По данным агентства, военнослужащие ЦАХАЛ с самолетов сбросили соответствующие объявления на территории палестинского анклава. В частности, посредством листовок израильские солдаты обратились к гражданскому населению в восточных кварталах города Хан-Юниса.

«В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свое место жительства», — указано в объявлении.

Как уточнили представители Армии обороны Израиля, людям стоит без промедлений направиться в укрытия.

15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) за удары по территории сектора Газа. Глава республики обвинил председателя правительства Израиля в геноциде палестинского народа и отметил, что в настоящее время суд в Гааге получает обращения по этому поводу от тысяч адвокатов.

Ранее Нетаньяху сообщил о намерении израильских войск добраться до всех уголков сектора Газа, где могут скрываться члены палестинского движения ХАМАС.

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