ВС РФ нанесли ракетный удар по воинской части Нацгвардии Украины

Российские военные нанесли ракетный удар по одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

По словам экс-парламентария, целью Вооруженных сил РФ стал военный объект в селе Дмитровка. Населенный пункт расположен в части Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей.

Бывший законодатель отметил, что атака произошла днем 15 ноября. Как он сказал, данную информацию ему подтвердили представители украинских войск на месте событий.

Утром в этот же день бойцы спецназа «Сибирь» ликвидировали группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшуюся в село Клещеевка на Артемовском направлении. Командир группы отряда с позывным «Архитектор» уточнил, что украинское подразделение состояло примерно из восьми человек.

Позже руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о продвижении бойцов ВС РФ в районе населенного пункта Пятихатки. По его информации, в ходе боевых действий российские военные взяли под свой контроль два опорных пункта ВСУ и продвинулись вперед на 500-600 метров.

Ранее в США рассказали о переходе российских войск в наступление по всей линии фронта.