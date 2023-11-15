Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что тактика действующего президента страны Владимира Зеленского привела к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По словам Соскина, стратегия Зеленского была направлена на репрессии внутри страны, усиление диктатуры и продление военного положения.

«Если нет сил освободить территорию — ни денежных, ни военных, ни физических, — то надо искать другую линию <...> Это поражение Зеленского, по сути, его крах, поскольку таким образом … заканчивается контрнаступление», — резюмировал Соскин.

Он добавил, что ВСУ не смогли продвинуться в ходе контрнаступления и сохранить контроль над своими территориями.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина не послушала предупреждения о риске позорного поражения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.