Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соскин назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Соскин: стратегия Зеленского довела ВСУ до провала контрнаступления

close
100%
Водник/Wikimedia

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что тактика действующего президента страны Владимира Зеленского привела к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По словам Соскина, стратегия Зеленского была направлена на репрессии внутри страны, усиление диктатуры и продление военного положения.

«Если нет сил освободить территорию — ни денежных, ни военных, ни физических, — то надо искать другую линию <...> Это поражение Зеленского, по сути, его крах, поскольку таким образом … заканчивается контрнаступление», — резюмировал Соскин.

Он добавил, что ВСУ не смогли продвинуться в ходе контрнаступления и сохранить контроль над своими территориями.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина не послушала предупреждения о риске позорного поражения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий