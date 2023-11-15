В Ираке обстреляли базу США

Шиитские формирования обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Об этом говорится в заявлении группировок, передает РИА Новости.

«Воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на действия Израиля в секторе Газа. До этого базы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии неоднократно подвергались вооруженным нападениям.

13 ноября сообщалось, что два взрыва прогремели в районе военной базы, которая принадлежит Вооруженным силам США, рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. По информации радиостанции Sham FM, база была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами. Информация о причиненном ущербе пока отсутствует.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США ответят на удары по американским базам на Ближнем Востоке в «удобное время».