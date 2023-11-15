Эксперт назвал авантюрой планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал планы США ремонтировать в Польше истребители F-16, переданные Украине. По его мнению, возвращение в строй самолетов будет слишком долгим и дорогим.

«Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, чтобы наладить необходимые для ремонта F-16 мощности придется потратить немалые усилия и деньги. Онуфриенко также обратил внимание, что США планируют передать Киеву старые истребители 1978-1984 годов выпуска. Полякам придется работать на износ, поскольку ломаться самолеты будут часто, заключил аналитик.

15 ноября заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что поставляемые Западом Киеву истребители F-16 американского производства после применения их в ходе конфликта будут проходить серьезные ремонтно-технические работы в европейских странах, в частности, в Польше.

При этом чиновник отметил, что западные государства сейчас работают над тем, чтобы обучить украинских военных выполнять некоторые из простых ремонтных работ непосредственно на Украине.

Ранее в Пентагоне рассказали о последствиях передачи Украине F-16.