В «Рособоронэкспорте» рассказали, почему не экспортируют дрон-камикадзе «Ланцет»

Иностранцы проявляют интерес к российскому барражирующему боеприпасу «Ланцет», однако он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Кроме того, на поставки «Ланцета» за рубеж отсутствует разрешительная экспортная документация, добавил Михеев.

ZALA Lancet — беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA. Впервые был представлен в июне 2019 года во время военной выставки «Армия-2019», проходившей в Москве.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос на этой неделе заявлял, что российская армия выводит из строя вооружения ВСУ посредством беспилотных летательных аппаратов «Ланцет».

До этого журнал Forbes писал, что российские беспилотники «Ланцет» уничтожают бронетехнику украинской армии дронами с ударными ядрами. По словам автора статьи, ВСУ необходимо искать новые способы защиты своей техники, так как имеющиеся уже неэффективны.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».