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Американские СМИ сообщают, что Байден подпишет бюджет без пункта о помощи Украине

CNN: Байден одобрит проект финансирования власти США без пункта о помощи Украине

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Julia Nikhinson/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов подписать проект финансирования работы американского правительства без пункта о помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Президент Джо Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят сенатом», — сообщает телеканал.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено.

До этого Палата представителей одобрила двухэтапное финансирование правительства США.

Законопроект предложил за принятие законопроекта высказались 336 конгрессменов, против проголосовали 95 человек.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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