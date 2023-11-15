Израильские военные задержали одного из руководителей отделения ХАМАС

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка. Об этом пишет портал Quds.

По данным источников издания, Квейка задержали в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Однако сами израильские военные об аресте руководителя ХАМАС пока официально не объявляли.

До этого ЦАХАЛ при содействии Управление военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, которые организовали нападение на израильские территории 7 октября.

Среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба прятались Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Муса был одним тех, кто командовал нападением на базу израильской армии в районе кибуца Зиким в октябре.

Также истребители Военно-воздушных сил Израиля ликвидировали ответственного за специальные операции радикального палестинского движения ХАМАС Джамаля Мусу.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.