Армия Израиля штурмует больницу в Газе

По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военные начали штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Звуки стрельбы слышны в западном крыле этого медицинского комплекса.

Ранее поступила информация о том, что в больнице находятся около 700 пациентов и 700 сотрудников, а еще от 2 до 3 тысяч человек укрываются внутри здания. Однако из-за постоянных обстрелов и бомбардировок со стороны израильской армии, люди не могут покинуть больницу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков из палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля из сектора Газа 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары как по этой территории, так и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.