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КНДР создала двигатели нового типа для ракет

КНДР создала двигатели нового типа для баллистической ракеты средней дальности

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

КНДР создала твердотопливные двигатели нового типа для баллистической ракеты средней дальности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ракетная промышленность снова разработала сверхмощные твердотопливные реактивные двигатели для новой баллистической ракеты средней дальности, которая имеет важное стратегическое значение», — сказано в сообщении.

По информации ЦТАК, 11 ноября было проведено испытание сопла двигателя первой ступени, а 14 ноября — двигателя второй ступени. В этих двух случаях был получен «очень удовлетворительный результат».

До этого Пхеньян провел испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, находившийся на центральном командно-наблюдательном пункте.

Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетев за 4491 секунду расстояние 1001,2 км, и точно опустилась в намеченную точку в водах Японского моря.

В Пхеньяне отметили, что все новые рекорды, подтвержденные в ходе пуска «Хвасон-18», являются доказательством мощи, надежности и военной эффективности ракетных систем нового типа.

Ранее президент Южной Кореи заявил об угрозе ракет КНДР для Европы.

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