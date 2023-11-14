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В ЕС прокомментировали передачу Украине 1 млн снарядов

Боррель: Евросоюз не отказывается поставить Киеву 1 млн снарядов

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JosepBorrellF/Twitter

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не отказывается от намерений поставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года, хотя за период с февраля 2023 года эта задача выполнена только на 30%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Евросоюз привержен изначально поставленной задачи по передаче снарядов украинской стороне. Он добавил, что в текущий момент задача выполнена на 30%, Украине было передано около 300 тыс снарядов.

Боррель подчеркнул, что уже были сделаны заказы на 180 тыс снарядов, но ЕС экспортирует много оружия, необходимо перенаправлять его Украине.

Глава дислужбы Евросоюза также призвал все страны ЕС увеличить военные поставки Украины, в первую очередь средств ПВО и зимнего обмундирования.

До этого Боррель заявил, что у Евросоюза нет своего склада боеприпасов, поэтому поставить снаряды Украине должны страны объединения.

Так политик ответил на вопрос о том, сумеет ли ЕС поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года, как было обещано.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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