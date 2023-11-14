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ЕС дополнительно подготовит 10 тысяч военных для ВСУ

Боррель: Евросоюз дополнительно подготовит 10 тысяч военных для ВСУ

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Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз принял решение «подготовить еще 10 тысяч военных» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые уже подготовлены с начала года. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ЕС принял решение «подготовить еще 10 тысяч военных» для ВСУ сверх 30 тысяч, которые уже подготовлены с начала текущего года.

Боррель пообещал, что «Евросоюз сможет их подготовить очень быстро», однако точные сроки не установлены.

Также Боррель заявил, что у Евросоюза нет своего склада боеприпасов, поэтому поставить снаряды Украине должны страны объединения. Так политик ответил на вопрос о том, сумеет ли ЕС поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года, как было обещано. По его словам, наращивание поставок оружия Украине — это «вопрос взаимодействия промышленности и стран-членов».

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны Евросоюза нарастили производство боеприпасов.

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