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Посол России в Берлине заявил, что Германия до сих пор накачивает Украину оружием

Посол РФ в Берлине Нечаев: ФРГ продолжает накачивать киевский режим вооружениями

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Matthias Schrader/AP

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил ТАСС, что немецкая сторона продолжает последовательно накачивать украинский режим вооружениями и военной техникой, поддерживая «формулу мира» Владимира Зеленского, хорошо зная, что украинский лидер запретил самому себе вести переговоры с Россией.

«Вклад Берлина заключается в накачивании киевского режима вооружениями и военной техникой по принципу «столько, сколько потребуется», — сказал он.

Нечаев отметил, что накануне в Германии было анонсировано удвоение бюджетных средств, которые будут выделятся Германией на военную поддержку украинской армии в 2024 году, — до €8 млрд.

«При этом Германия и так является основным донором Киева после США», — подчеркнул российский посол.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске сообщал, что западные страны поставили Украине оружие более чем на $65 млрд.

Ранее Лавров сообщил, почему прекращение огня на Украине невыгодно России.

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