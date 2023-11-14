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В ООН заявили о нарушении Украиной конвенции о запрете противопехотных мин

ООН: Украина в Изюме нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин

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РИА «Новости»

В ООН считают, что Украина могла нарушить Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий в городе Изюм Харьковской области. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада «Landmine monitor 2023», передает РИА Новости.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал он.

Свидетельства применения противопехотных мин имеются также в Донецке. По его словам, там местные жители снимали на видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним.

2 ноября сообщалось, что женщина в Донецке подорвалась на мине «Лепесток».

В октябре ООН потребовала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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