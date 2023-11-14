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Пашинян не приедет на саммит ОДКБ

Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммите ОДКБ в Минске

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

В армянском кабмине сообщили, что прошел телефонный разговор между Пашиняном и Лукашенко. В пресс-службе уточняют, что разговор был организован по инициативе Минска.

«Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», — сообщили в пресс-службе.

До этого научный руководитель Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил, что Армения последовательно портит отношения с Россией.

При этом официальный Ереван утверждает, что не собирается выходить из ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

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