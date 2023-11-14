Остин обвинил Россию и КНДР в подрыве международного порядка

Сотрудничество России и КНДР в военной сфере подрывает международный порядок. Такое мнение высказал глава министерства обороны США Ллойд Остин на встрече в Сеуле с министрами обороны Командования ООН, сообщается на сайте ведомства.

Остин заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать свой военный потенциал, а также ростом уровня военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Глава Минобороны США утверждал, что КНДР якобы предоставляет российской стороне вооружения для использования в специальной военной операции на Украине, а РФ в свою очередь якобы оказывает все большую поддержку северокорейцам в «широкомасштабной противоправной деятельности».

«Вся эта деятельность угрожает не только Республике Корея. Она также подрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивал процветание и мир на протяжении последних 70 лет [с момента перемирия]», — сказал Остин.

Он добавил, что Северная Корея продолжает развиваться в ракетной и ядерной сферах, киберпространстве, что угрожает как Южной Корее с США, так и их союзникам и партнерам во всем регионе.

Ранее в МИД КНДР заявили, что США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенного оружия.