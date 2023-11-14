ЦАХАЛ перехватил сняряд из Ливана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что перехватили один из снарядов, выпущенных из Ливана в сторону своего поста, остальные упали в открытой местности. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что израильская сторона зафиксировала запуск снарядов со стороны Ливана в сторону поста ЦАХАЛ в районе Малкиа на севере страны. Один из снарядов был перехвачен системой противовоздушной обороны, остальные упали в открытой местности, добавили в израильской армии.

До этого стало известно, что чиновники в Белом доме обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать войну в Ливане, которая может распространится на весь ближневосточный регион.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.