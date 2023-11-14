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Словакия хочет оказать помощь Украине при разминировании

В МИД Словакии заявили о финансировании на машины для разминирования

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Depositphotos

Словакия предложила оказать гуманитарную помощь Вооруженным силам Украины, финансируя производство двух машин для разминирования. Эту информацию подтвердил глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи с представителями других стран Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС.

Бланар отметил, что украинские военные имеют большой опыт в области разминирования, и Словакия готова передать им свой опыт. Он также сообщил, что Словакия намерена профинансировать производство двух систем для разминирования «Божена-4», которые смогут быть использованы в Херсонской области Украины к началу 2024 года.

Бланар подчеркнул, что Словакия готова помочь украинским Вооруженным силам подготовиться к зиме, но отказывается поставлять оружие из своих собственных запасов.

Ранее новое правительство Словакии заблокировало выделение Украине помощи на сумму 40,3 миллиона евро. Премьер-министр Роберт Фицо объяснил это тем, что решение о поставке вооружений является добровольным согласно европейским правилам.

Также сообщалось, что Евросоюз ищет запасной план выделения финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на предложение о финансировании в размере €50 млрд. Премьер Орбан неоднократно выступал против помощи в таким объеме. Он назвал провальной стратегию помощи Украине, предусматривающую продолжение конфликта. В Госдепе считают, что ЕС засомневается в необходимости выделения такой суммы Киеву, если Вашингтон не сможет утвердить свой пакет помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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