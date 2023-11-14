Словакия хочет оказать помощь Украине при разминировании

Словакия предложила оказать гуманитарную помощь Вооруженным силам Украины, финансируя производство двух машин для разминирования. Эту информацию подтвердил глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи с представителями других стран Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС.

Бланар отметил, что украинские военные имеют большой опыт в области разминирования, и Словакия готова передать им свой опыт. Он также сообщил, что Словакия намерена профинансировать производство двух систем для разминирования «Божена-4», которые смогут быть использованы в Херсонской области Украины к началу 2024 года.

Бланар подчеркнул, что Словакия готова помочь украинским Вооруженным силам подготовиться к зиме, но отказывается поставлять оружие из своих собственных запасов.

Ранее новое правительство Словакии заблокировало выделение Украине помощи на сумму 40,3 миллиона евро. Премьер-министр Роберт Фицо объяснил это тем, что решение о поставке вооружений является добровольным согласно европейским правилам.

Также сообщалось, что Евросоюз ищет запасной план выделения финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на предложение о финансировании в размере €50 млрд. Премьер Орбан неоднократно выступал против помощи в таким объеме. Он назвал провальной стратегию помощи Украине, предусматривающую продолжение конфликта. В Госдепе считают, что ЕС засомневается в необходимости выделения такой суммы Киеву, если Вашингтон не сможет утвердить свой пакет помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.